كاريوس والأخطاء التي لا تنتهي !

2018/10/05 | 00:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وتلقّى الحارس الألماني اليوم هدفاً يثير الاستغراب ساهم في خسارة فريقه الحالي بشكتاش التركي أمام مضيفه مالمو السويدي ضمن منافسات الدوري الأوروبي.

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