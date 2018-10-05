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كاريوس والأخطاء التي لا تنتهي !
2018/10/05 | 00:58
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وتلقّى الحارس الألماني اليوم هدفاً يثير الاستغراب ساهم في خسارة فريقه الحالي بشكتاش التركي أمام مضيفه مالمو السويدي ضمن منافسات الدوري الأوروبي.

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