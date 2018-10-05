رونالدو ينفي الاتهامات وسط مساندة من فريقه يوفنتوس

2018/10/05 | 00:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دافع نادي يوفنتوس الإيطالي والبرتغال الخميس عن النجم كريستيانو رونالدو في مواجهة تهمة الاغتصاب الموجهة إليه من عارضة أزياء أميركية سابقة في قضية تعود إلى العام 2009، في يوم أعلن عن تواصل غيابه عن منتخب بلاده لكرة القدم دون كشف الأسباب.

وكان أفضل لاعب في العالم خمس مرات قد نفى الأربعاء الاتهامات الموجهة إليه من الأميركية كاثرين مايورغا (34 عاما)، بالاعتداء الجنسي عليها في فندق بمدينة لاس فيغاس الأميركية قبل تسعة أعوام.



وأعادت مايورغا تسليط الضوء على هذه القضية بتقديمها الشهر الماضي دعوى قضائية بشأن قضية "اشترى" اللاعب صمتها فيها لأعوام.

وخرج بطل إيطاليا في المواسم السبعة الأخيرة عن صمته في القضية، كاتبا عبر حسابه على "تويتر"، "أظهر كريستيانو رونالدو خلال الأشهر الماضية احترافيته الكبيرة وتفانيه، وذلك يلقى تقدير الجميع في يوفنتوس".

أضاف "إن الأحداث المزعومة التي تعود إلى نحو عشرة أعوام مضت لا تغير هذا الرأي الذي يتشاركه كل من تعرّف إلى هذا البطل العظيم".

وأتى دفاع النادي عن لاعبه البالغ 33 عاما، والمنضم إلى صفوفه هذا الصيف من ريال مدريد الإسباني في صفقة بلغت قيمتها نحو 100 مليون يورو، بعد ساعات من موقف مماثل لرئيس اتحاد كرة القدم البرتغالي فرناندو غوميش ومدرب المنتخب الوطني فرناندو سانتوس.

وقال غوميش في تصريحات صحافية "أنا أصدق ما يقول..



لأني أعرف رونالدو منذ سنوات، وبإمكاني أن أشهد أنه شخص جيد"، معبرا عن "كامل تضامنه مع كريستيانو رونالدو في لحظة باتت فيها سمعته مهددة".

أما سانتوس، فشدد على أن اللاعب السابق لريال ومانشستر يونايتد الإنكليزي "لن يقدم أبدا على ارتكاب جريمة من هذا النوع".

أضاف المدرب الذي أشرف على اللاعب في سن الثامنة عشرة في نادي سبورتينغ "أعرف كريستيانو رونالدو بشكل جيد جدا".

وكان اللاعب قد نفى الأربعاء "بشكل قاطع كل الاتهامات الموجهة إلي"، معتبرا أن "الاغتصاب هو جريمة مشينة وتناقض كل ما أؤمن به.



بقدر ما قد أكون تواقا إلى تبرئة اسمي، أرفض تغذية الاستعراض الإعلامي الذي يخلقه أشخاص يسعون إلى الترويج لأنفسهم على حسابي".

وتابع "ضميري المرتاح سيتيح لي تاليا الانتظار بطمأنينة، نتائج أي تحقيق وكل التحقيقات".

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