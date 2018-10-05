آراس شيخ چنكي.. عراب خيانة أكتوبر واحتلال كركوك مستشارًا لبرهم صالح

2018/10/05 | 01:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر برهم صالح، الرئيس العراقي، قرارًا بتعيين آراس شيخ جنكي، عراب خيانة 16 أكتوبر التي أدت إلى احتلال كركوك من قبل ميليشيات الحشدالشعبي المدعومة من الحرس الثوري الإيراني، مستشارًا له.

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