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آراس شيخ چنكي.. عراب خيانة أكتوبر واحتلال كركوك مستشارًا لبرهم صالح
2018/10/05 | 01:02
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أصدر برهم صالح، الرئيس العراقي، قرارًا بتعيين آراس شيخ جنكي، عراب خيانة 16 أكتوبر التي أدت إلى احتلال كركوك من قبل ميليشيات الحشدالشعبي المدعومة من الحرس الثوري الإيراني، مستشارًا له.

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