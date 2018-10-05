بالفيديو... أهداف مباراة تشيلسي ومول فيدي (1-0) في الدوري الأوروبي

2018/10/05 | 01:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز نادي تشيلسي الإنجليزي اليوم الخميس، على نظيره مول فيدي المجري، بهدف نظيف، في ثاني جولات المجموعة الثانية عشر بالدوري الأوروبي.

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