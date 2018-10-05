English | كوردى


بالفيديو... أهداف مباراة تشيلسي ومول فيدي (1-0) في الدوري الأوروبي
2018/10/05 | 01:04
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فاز نادي تشيلسي الإنجليزي اليوم الخميس، على نظيره مول فيدي المجري، بهدف نظيف، في ثاني جولات المجموعة الثانية عشر بالدوري الأوروبي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو... أهداف مباراة تشيلسي ومول فيدي (1-0) في الدوري الأوروبي) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو... أهداف مباراة تشيلسي ومول فيدي (1-0) في الدوري الأوروبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).


كامل التفاصيل في: سبوتنيك ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ #منذر علي - اليمن ضحية الولاية الكهنوتية والنزعات الجهوية والأطماع الرجعية الخارجية!
⋙ مركز الروابط : برهم يرهم لرئاسة جمهورية العراق
⋙ صفقة طائرات هليكوبتر أميركية متطورة للعراق
⋙ عودة أكثر من 400 لاجئا سوريا من لبنان خلال 24 ساعة
⋙ بريطانيا: ندرك دور إيران في دعم ميليشيات الحوثي الإرهابية باليمن
بالفيديو والصور
⋙ تشيلسي يحقق فوزاً صعباً على فيديوتون في اليوربا ليغ
⋙ فيديو| اتحاد موظفي الأونروا في غزة يعلق اعتصامه لمدة 10 أيام
⋙ بالصور.. ١١٢ مقذوف حربي ترفع من صحراء كربلاء
الأكثر شيوعا