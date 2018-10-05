بعد أنباء فشل زيارة ولي العهد السعودي... الكويت تطلق

2018/10/05 | 01:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الكويتية، اليوم الخميس 4 أكتوبر/تشرين الأول، عن إطلاقها "حملة واسعة النطاق"، إرضاء لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

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