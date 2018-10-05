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الجنرال جوزيف فوتيل : لا نرى في الأفق نشوب حرب مع إيران
2018/10/05 | 01:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الجنرال جوزيف فوتيل قائد قيادة القوات المركزية الأميركية: لا نرى في الأفق نشوب حرب مع إيران

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