2018/10/05 | 01:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجنرال جوزيف فوتيل قائد قيادة القوات المركزية الأميركية: لا نرى في الأفق نشوب حرب مع إيران

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجنرال جوزيف فوتيل : لا نرى في الأفق نشوب حرب مع إيران) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجنرال جوزيف فوتيل : لا نرى في الأفق نشوب حرب مع إيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).