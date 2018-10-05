كراسنودار يوقف إشبيلية

2018/10/05 | 01:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز كراسنودار الروسي على ضيفه إشبيلية الإسبانية 2-1 الخميس في المرحلة الثانية من مباريات المجموعة العاشرة لمسابقة يوروبا ليغ.وبعد سلسلة من العروض المثيرة التي تضمنت فوزين كاسحين على ريال مدريد (3-صفر) في الدوري المحلي وستاندار لياج البلجيكي (5-1) في الجولة الأولى، تعثر إشبيلية، صاحب الرقم القياسي بعدد الألقاب في هذه المسابقة (5)، بسقوطه القاتل أمام كراسنودار بهدف للبوركيني شارل كابوري (43 خطأ في مرمى فريقه)، مقابل هدفين للأوروغوياني بيريرا (72) والجورجي تورنيكي أوكرياشفيلي (88).

ونجح الفريق الروسي، الفائز في الجولة الأولى على اكهيسار التركي (1-صفر) الذي خسر أمام ستاندار لياج 1-2، في الوقوف بوجه الفورة الهجومية للنادي الأندلسي.

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