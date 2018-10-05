2018/10/05 | 01:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقصية تمنح كراسنودار الفوز على إشبيلية..وسبارتاك يفرط في تقدمه أمام فياريال

واصل كراسنودار الروسي عروضه القوية في الدوري الأوروبي بفوزه اليوم على إشبيلية الإسباني (2-1)، فيما فرط مواطنه سبارتاك موسكو في تقدمه أمام ضيفه فياريال وتعادل معه (3-3).

وعلى ملعب كراسنودار، بادر إشبيلية في افتتاح باب التسجيل عن طريق نوليتو، في الدقيقة (43)، قبل أن يدرك ماوريسيو بيريرا التعادل للفريق الروسي في (د.72).

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، سجل تورنيكي أوكرياشفيلي، هدف الفوز لكراسنودار، بضربة مقصية رائعة (د.88).

وبهذا الفوز انفرد كراسنودار بصدارة المجموعة العاشرة برصيد 6 نقاط، بينما تجمد رصيد إشبيلية عند 3 نقاط في المركز الثاني.

سبارتاك يتعادل مع فياريال في مباراة مثيرة

بدأ الفريق الإسباني اللقاء بسيطرة تامة، وتمكن من التقدم بهدف من إمضاء كارل توكو في الدقيقة (13)، وأدرك الفريق الروسي التعادل بواسطة زي لويس، بحلول الدقيقة (34) من ركلة جزاء.

ومع بداية الشوط الثاني تقدم فياريال مجددا بواسطة بابلو فورنالس (د.49)، قبل أن ينتفض سبارتاك ويسجل هدفين متتاليين، من توقيع زي لويس، ولورينزو، في الدقيقتين (82 و85).

ولكن فرحة سبارتاك بهذا التقدم لم تدم طويلا، حيث تمكن المخضرم سانتي كازورلا من إعادة المباراة إلى نقطة الصفر، بتسجيله هدف التعادل من ركلة جزاء، في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

المصدر: RT

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