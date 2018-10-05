بريطانيا: ندرك دور إيران في دعم ميليشيات الحوثي الإرهابية باليمن

2018/10/05 | 01:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبلوماسي بريطاني، أن بلاده تدرك الدور الإيراني في دعم ميليشيات الحوثي الإرهابية باليمن، وذلك ضمن أنشطتها التخريبية في المنطقة ككل.

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