English | كوردى


بريطانيا: ندرك دور إيران في دعم ميليشيات الحوثي الإرهابية باليمن
2018/10/05 | 01:34
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- دبلوماسي بريطاني، أن بلاده تدرك الدور الإيراني في دعم ميليشيات الحوثي الإرهابية باليمن، وذلك ضمن أنشطتها التخريبية في المنطقة ككل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بريطانيا: ندرك دور إيران في دعم ميليشيات الحوثي الإرهابية باليمن) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بريطانيا: ندرك دور إيران في دعم ميليشيات الحوثي الإرهابية باليمن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).


كامل التفاصيل في: بغداد بوست ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ #منذر علي - اليمن ضحية الولاية الكهنوتية والنزعات الجهوية والأطماع الرجعية الخارجية!
⋙ مركز الروابط : برهم يرهم لرئاسة جمهورية العراق
⋙ صفقة طائرات هليكوبتر أميركية متطورة للعراق
⋙ عودة أكثر من 400 لاجئا سوريا من لبنان خلال 24 ساعة
⋙ مقصية تمنح كراسنودار الفوز على إشبيلية.. وسبارتاك يفرط في تقدمه أمام فياريال
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو... أهداف مباراة تشيلسي ومول فيدي (1-0) في الدوري الأوروبي
⋙ تشيلسي يحقق فوزاً صعباً على فيديوتون في اليوربا ليغ
⋙ بالصور.. ١١٢ مقذوف حربي ترفع من صحراء كربلاء
الأكثر شيوعا