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عودة أكثر من 400 لاجئا سوريا من لبنان خلال 24 ساعة
2018/10/05 | 01:36
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلن مركز استقبال وإيواء اللاجئين الروسي في سوريا، اليوم الخميس، عودة أكثر من 400 لاجئا سوريا من لبنان الى سوريا خلال آخر 24 ساعة.

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