صفقة طائرات هليكوبتر أميركية متطورة للعراق

2018/10/05 | 01:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت وزارة الدفاع الأميركية الخميس إن واشنطن وافقت على بيع خمس طائرات هليكوبتر للعراق في صفقة بلغت قيمتها أكثر من 82 مليون دولار.

وذكرت وكالة الأمن الدفاعي التابعة للبنتاغون في بيان أن الطائرات من طراز "بيل- 407" مزودة بأسلحة رشاشة وأنظمة اتصال متطورة.

وأضاف البيان أن هذه الصفقة ستسهم في تعزيز فعالية قوات الأمن العراقية في حربها ضد تنظيم داعش وحماية البنية التحتية الحيوية.

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