منذر علي - اليمن ضحية الولاية الكهنوتية والنزعات الجهوية والأطماع الرجعية الخارجية!

2018/10/05 | 01:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #منذر_علي في اليمن الأمور بدأت بثورة شعبية أزاحت النظام العائلي بزعامة علي عبد الله صالح ، وبروز سلطة متنافرة من أحشاء النظام السابق ، ما لبثت أن صنعت، على صورتها، خريطة فيدرالية أكثر تنافرًا ، ثم تدحرجت الأمور و بدأت بفكرة الولاية في الرأس ، وتسللت منه إلى داخل دبة الغاز ، وتذرعت بمطالب الشعب، وخرجت من الدبة ، مسرعة، ودخلت في الدبابة ، وسارت نحو القصر الجمهوري ، وكشفت عن نفسها في الانقلاب المليشاوي......

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