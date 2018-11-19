ترمب يعتبر أنه كان يجب القبض على بن لادن

2018/11/19 | 23:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلأكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب مجدداً، اليوم الاثنين، أن أسامة بن لادن الذي قتلته مجموعة كوماندوس أميركية في باكستان في أيار/مايو 2011 كان يجب أن يقبض عليه قبل ذلك، مهاجماً أسلافه وباكستان.وكتب ترمب في تغريدة: "بالتأكيد كان علينا القبض على بن لادن قبل ذلك بكثير"، وأضاف: "كنت ذكرت اسمه في كتابي قبل الهجمات على مركز التجارة العالمي"، منتقداً خصوصاً موقف سلفه الديمقراطي بيل كلينتون.وأردف ترمب: "دفعنا مليارات الدولارات لباكستان ولم يقولوا لنا أبداً إنه يعيش هناك"، وذلك غداة تصريحات مماثلة على قناة "فوكس نيوز" أكد فيها أن "الجميع في باكستان كان يعلم" أن زعيم القاعدة كان يعيش في باكستان وهو ما نفته إسلام أباد على الدوام.في المقابلة دافع ترامب أيضاً عن إلغاء المساعدة لباكستان لأن هذا البلد لا يقم برأيه "بأي شيء" لأميركا.ومطلع كانون الثاني/يناير، اتهم الرئيس الأميركي باكستان بالكذب والازدواجية بعد انضمام هذا البلد إلى الولايات المتحدة في 2001 في حربها على الإرهاب.

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