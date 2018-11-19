2018/11/20 | 00:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناشطون: جامعة البصرة تستحصل مبلغ 150 ألف دينار بصفة غير قانونية من الطلاب عند تقديمهم ملف التسجيل فيها، وترفض إعادة المبلغ لهم في حال عدم قبولهم في الجامعة

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