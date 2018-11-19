محمد السعيدي: السعودية هي السد المنيع ضد إيران..والهجوم على المملكة ارتماء في أحضان المشروع الصفوي

2018/11/20 | 00:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الدكتور محمد السعيدي، رئيس وحدة التوعية الفكرية بجامعة أم القرى، إن السد المنيع الباقي ضد إيران ومشاريعها هي السعودية، مشيرًا إلى أن كل ما نراه اليوم من حملات ضد المملكة بذرائع مختلفة إنما هي دفاع عن المشروع الصفوي.​

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