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الصدر يفضح العامري وسياسيي السنَّة.. المال القطري يشتري الوزارات الشاغرة!
2018/11/20 | 00:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

لا تريد قطر أن تترك العراق وحاله، والأمر ليس بيدها ولكنه توجيه إيراني صارم بالتدخل بعنف في البيئة السياسية العراقية، وشراء الوزارات الهامة لاشخاص محددين يتبعون إيران ويمسكون بمفاصل البلد.

إنها الفضيحة السياسية الأكبر في العراق، والتي هدد عادل عبد المهدي بفضحها أمام العراقيين ما لم تتوافق الكتل على الشخصيات التي ينتهي بها من كابينته الوزارية!

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