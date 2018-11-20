2018/11/20 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينما تتردد شائعات حول تهديد عبد المهدي بالإستقالة أمام عقبات إستكمال كابينته الوزارية بين شد الفرقاء وجذبهم في سبيل الإستحواذ على هذه الحقيبة أو تلك أو منعها عن هذه الجهة أو تلك، والتي، ان صحت ووقعت لغرقت البلاد في فوضى سياسية غير مسبوقة.وبينما يشتد صراعهم على الهيئات المستقلة التي يأتي البنك المركزي على رأسها … زيارات الرئيس !!

هناك تفاصيل اخرى بخصوص زيارات الرئيس !! كتابات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زيارات الرئيس !!) نشر أولاً على موقع (كتابات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زيارات الرئيس !!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كتابات).