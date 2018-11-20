2018/11/20 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- A إطلاقاً , لا مجال ” جوّي او ارضي ! ” لأيّ افتراضٍ بتفسير او تأويل العنوان اعلاه بأنه وكأنه نوعٌ من التندّر او حتى الشماته بقتل جمال خاشقجي وإنهاء والغاء دوره في الإعلام وفي معارضة المملكة السعودية , مع إشارةٍ خاصة بمواقفٍ سابقة للقتيل بالضد من العراق , فالفقيد امسى سيّد شهداء الصحافة … “ خاشقجيات “ !

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “ خاشقجيات “ ! كتابات.

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