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“ خاشقجيات “ !
2018/11/20 | 00:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- A إطلاقاً , لا مجال ” جوّي او ارضي ! ” لأيّ افتراضٍ بتفسير او تأويل العنوان اعلاه بأنه وكأنه نوعٌ من التندّر او حتى الشماته بقتل جمال خاشقجي وإنهاء والغاء دوره في الإعلام وفي معارضة المملكة السعودية , مع إشارةٍ خاصة بمواقفٍ سابقة للقتيل بالضد من العراق , فالفقيد امسى سيّد شهداء الصحافة … “ خاشقجيات “ !

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