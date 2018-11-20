2018/11/20 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسنا فعلت الحكومة بتجريم الأفعال التي يندى لها جبين الإنسانية التي تقوم بها بعض العناصر العشائرية مثل #الدكة التي تنم عن تخلف وتعجرف تنبع من جذور البداوة التي ينفرد بها العراقيون ، نعم هناك عمليات الثأر وغيرها في بعض البلدان العربية إلا أنها لا ترقى إلى ما يحدث في العراق.لقد ذكرنا كافة السلبيات بكتابنا … الدكة العشائرية

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