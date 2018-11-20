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الدكة العشائرية
2018/11/20 | 00:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- حسنا فعلت الحكومة بتجريم الأفعال التي يندى لها جبين الإنسانية التي تقوم بها بعض العناصر العشائرية مثل #الدكة التي تنم عن تخلف وتعجرف تنبع من جذور البداوة التي ينفرد بها العراقيون ، نعم هناك عمليات الثأر وغيرها في بعض البلدان العربية إلا أنها لا ترقى إلى ما يحدث في العراق.

لقد ذكرنا كافة السلبيات بكتابنا … الدكة العشائرية

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