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تزايد فرص السلام في اليمن مع دعوات من أطراف النزاع لحل سلمي
2018/11/20 | 00:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد – ناس تلقّت جهود الامم المتحدة الهادفة إلى عقد مفاوضات سلام يمنية خلال الاسابيع المقبلة زخما من أطراف النزاع الذين أبدوا الاثنين تأييدهم إعادة إطلاق العملية السياسية في بلد تدمّره حرب دامية منذ أكثر من أربع سنوات.

في هذه الأثناء وزعت بريطانيا مسودة مشروع قرار لمجلس الأمن يدعو لإعلان هدنة فورية في ميناء الحديدة […]

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