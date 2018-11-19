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بيان… شركة جنرال اليكتريك ترد على وجود شبهة فساد في عقد وزارة الكهرباء العراقية
2018/11/20 | 00:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اسرار ميديا اصدرت شركة جنرال الكتريك،  الاثنين، توضيحاً بشأن تقرير صحيفة وول ستريت جورنال، بشأن عقود الكهرباء مع العراق.

وقالت الشركة في بيان لها، “تعتمد وزارة الكهرباء العراقية وشركة جنرال […]

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