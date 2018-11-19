2018/11/20 | 00:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسرار ميديا اصدرت شركة جنرال الكتريك، الاثنين، توضيحاً بشأن تقرير صحيفة وول ستريت جورنال، بشأن عقود الكهرباء مع العراق.وقالت الشركة في بيان لها، “تعتمد وزارة الكهرباء العراقية وشركة جنرال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بيان… شركة جنرال اليكتريك ترد على وجود شبهة فساد في عقد وزارة الكهرباء العراقية اسرار ميديا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيان… شركة جنرال اليكتريك ترد على وجود شبهة فساد في عقد وزارة الكهرباء العراقية) نشر أولاً على موقع (اسرار) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيان… شركة جنرال اليكتريك ترد على وجود شبهة فساد في عقد وزارة الكهرباء العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اسرار).