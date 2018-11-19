الرئيس صالح من الاعظمية: ندعو الى التكاتف وتلبية مطالب الشعب

2018/11/20 | 00:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

دعا رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح بمناسبة المولد النبوي الشريف، الى التكاتف وترك الخلافات.وقال الرئيس صالح خلال زيارته لمنطقة الاعظمية في بغداد للمشاركة بالاحتفالات الخاصة بالمولد الشريف: “علينا العيش معا، والتكاتف لتلبية مطالب الشعب”.واضاف “حان اوان ان بعيش العراقي بما يتمنى..



نحن على اعتاب مرحلة جديدة مرحلة للبناء والاعمار وتوفير الخدمات لهذا الشعب الصابر”.كما حث على الاستلهام من رسالة الرسول الاعظم (ص) مبادى السلام والتسامح والمحبة.

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