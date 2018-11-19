السيسي يجدد الدعوة لتجديد الخطاب الديني

2018/11/20 | 00:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الدعوة إلى تجديد الخطاب الديني، ومعربا أسفه أن يكون من بين المصريين من لم يستوعب صحيح الدين وتعاليم النبي الكريم.

وقال السيسي، إن هناك من أخطأ الفهم وأساء التفسير، وهجر الوسطية والاعتدال، منحرفا عن تعاليم الشريعة السمحة ليتبع آراء جامحة ورؤى متطرفة، متجاوزا بذلك ما جاء في القرآن الكريم وسنة النبي من حرمة النفس، وقدسية حمايتها وصونها من الأذى والاعتداء، مشددا على “ما أحوجنا اليوم إلى ترجمة معاني تلك الرسالة السامية إلى سلوك عملي وواقع ملموس في حياتنا ودنيانا”.

وأكد الرئيس المصري، خلال كلمته بالاحتفال بالمولد النبوي الشريف، أن رسالة الإسلام التي تلقاها سيد الخلق وأشرفهم، النبي صلى الله عليه وسلم، حرصت كل الحرص على إرساء مبادئ وقواعد التعايش السلمي بين البشر وحق الناس جميعا في الحياة الكريمة، دون النظر إلى الدين أو اللون أو الجنس، فقد خلقنا المولي شعوبا وقبائل، متنوعين ثقافيا ودينيا وعرقيا، لكي نتعارف.

وشدد على أنه من أجل مواجهة تلك الظاهرة، على كل فرد منا أن يقف بكل صدق أمام مسؤولياته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وتأتي في مقدمة تلك المسؤوليات أمانة الكلمة، وواجب تصحيح المفاهيم الخاطئة، وبيان حقيقة ديننا السمح، وتفنيد مزاعم من يريدون استغلاله بالباطل، بالحجة والبرهان.

وأوضح أن بناء الإنسان وتنوير العقول وتكوين الشخصية على أسس سليمة، يعد المحور الأساسي في أية جهود للتقدم وتنمية المجتمعات، وهو ما وضعته الدولة هدفا استراتيجيا لها خلال الفترة الحالية.

ودعا علماء الأمة وأئمتها ومثقفيها إلى بذل المزيد من الجهد في دورهم التنويري، والدعوة إلى القيم الفاضلة، التي حث عليها الإسلام ورسولنا الكريم، صلي الله عليه وسلم، والتي تنادي بالعمل والبناء والاتقان، لنواجه بها أولئك الذين يدعون إلى التطرف والإرهاب.

وتابع، رغم جهود هؤلاء العلماء والأئمة والمثقفين، ودورهم المحوري في هذه المعركة الفكرية والحضارية، إلا أننا نتطلع إلى المزيد من تلك الجهود لإعادة قراءة تراثنا الفكري، قراءة واقعية مستنيرة، نقتبس من ذلك التراث الثري ما ينفعنا في زماننا ويتلاءم مع متطلبات عصرنا وطبيعة مستجداته، ويسهم في إنارة الطريق لمستقبل مشرق لوطننا وأمتنا والأجيال القادمة من أبنائنا، مضيفا “دعونا ننقذ العقول من حيرتها، وننبه النفوس عن غفلتها، وننشر المفاهيم الحقيقة السمحة للإسلام”.

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