مبابي يتكلم عن اللعبة الخشنة بين نيمار وكافاني

2018/11/20 | 00:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد نجم المنتخب الفرنسي كيليان مبابي في كلير فونتين قبيل مباراة فرنسا وأورغواي الودية ان منتخب بلاده مطالب باسعاد جماهيره في نهاية العام مشيراً الى ان اللعبة الخشنة بين نيمار وكافاني في ودية بلادهما الاخيرة هي تنافس يحصل دائما في الملاعب وقال إن العديد من اللاعبين يستحقون الفوز بالكرة الذهبية هذا العام.

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