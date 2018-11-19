مباراة ألمانيا وهولندا بث مباشر

2018/11/20 | 00:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د62- تيمو يتلقى كرة رائعة من غنابري لكنه يضعها منحرفة قليلاً بجانب العارضة قبل أن يخرج تاركاً مكانه لنجم دورتموند ريوس.

ربع ساعة أول تزيد فيه هولندا من ضغطها لكن دون فرص حقيقية للتسجيل

د 56- تسديدة قوية على المرمى لهولندا جاءت عن طريق بروميس لكن أحضان نوير كانت في انتظارها.

شوط ثاني يبدأ على وقع السيطرة الألمانية وبعض النوايا الهولندية

نهاية الشوط الأول بتقدم ألماني مستحق 2-0

د 40- غنابري تتاح له رأسية جميلة تنحرف عن هدفها.

هولندا ليست على ما يرام، وليست كما قدمها كويمان في بطولة دوري الأمم الأوروبية، لكن الشوط الثاني أمامها وهي ليست بحاجة لأكثر من التعادل.

د34- سولي كاد أن يضع كرة رأسية في مرماه بعد أن حاول قطع رفعة داني بليند، لكن العارضة أنقذت مدافع بايرن ميونيخ.

د19- لاعب مانشستر سيتي ليروي سانيه يستغل كرة كروس الطويلة ويوقع على الثاني لألمانيا بعد تسديدة ارتطمت بالمدافع الهولندي تيتي.

د9- هدف ألماني مبكر، وقع عليه تيمو فيرنر من تسديدة قوية عن يمين حارس برشلونة سيليسين، وذلك بعد تمريرة في العمق من طوني كروس غمزها غنابري لتيمو الذي لم يتوانَ عن إيداعها في المرمى

د1- بداية المباراة على ملعب نادي شالكه فيلتينس أرينا في مدينة غيلسنكيرشن الألمانية.

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