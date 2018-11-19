مواعيد مباريات الجولة العاشرة في الدوري السعودي، القنوات الناقلة وجدول الترتيب

2018/11/20 | 00:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد رضوان | تويتر

تنطلق مباريات الجولة العاشرة من الدوري السعودي 2018-19 يوم الخميس القادم 22 نوفمبر 2018 ميلادياً، الموافق 14 ربيع الأول 1440 هجرياً، وستكون الافتتاحية الفتح وأُحد الذي كان قريباً من الهبوط الموسم الماضي، والمتواجد في مراكز الخطر حتى الآن هذا الموسم.





ستجمع قمة مباريات اليوم الأول بين الوحدة والباطن، يمكننا تسمية هذا اللقاء بالقمة نظراً للمستوى الذي يقدمه المارد الأحمر هذا الموسم، واحتلاله المركز الخامس حتى الآن برصيد 15 نقطة، كذلك المستوى الذي قدمه الباطن الموسم الماضي والمنتظر أن يعود إليه هذا الموسم والخروج من دائرة الخطر.



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سيتشهد هذه الجولة ديربيين من الأقوى في السعودية وفي المنطقة العربية ككل، الأول هو ديربي الرياض بين الجارين اللدودين النصر والشباب، وينتظر عشاق الكرة من المحيط للخليج خاصةً في المملكة هذه النسخة المتوقع أن تكون مختلفةً عن سابقاتها في المواسم الأخيرة، فحتى الآن يُقدم الليث الأبيض أداءً جيداً وضعه في المركز الرابع برصيد 16 نقطة، أما العالمي فهو الوصيف برصيد 22 نقطة.





الديربي الثاني هذا الأسبوع هو ديربي جدة بين العريقين الاتحاد والأهلي، ورغم أن اللقاء من المفترض أن يكون سهلاً على الراقي بسبب المستوى المتدني الذي يقدمه العميد المُحتل حتى الآن المركز الأخير دون أي انتصار، إلا أن النمور قد يحققوا الصحوة ويسجلوا أول انتصاراتهم في الموسم الحالي من بوابة الديربي.





وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباريات الجولة العاشرة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، القنوات الناقلة والترتيب قبل بداية الجولة..





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المباراة

الملعب

الموعد

القناة الناقلة

الفتح - أُحد

استاد مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية الخميس 22 نوفمبر 2018 ميلادياً، 14 ربيع الأول 1440 هجرياً، 14:45 بتوقيت السعودية، 13:45 بتوقيت مصر KSA SPORTS

الفيحاء - الحزم استاد مدينة الملك سلمان الرياضية الخميس 22 نوفمبر 2018 ميلادياً، 14 ربيع الأول 1440 هجرياً، 17:50 بتوقيت السعودية، 16:50 بتوقيت مصر KSA SPORTS الوحدة - الباطن استاد الملك عبد العزيز الخميس 22 نوفمبر 2018 ميلادياً، 14 ربيع الأول 1440 هجرياً، 18:20 بتوقيت السعودية، 17:20 بتوقيت مصر KSA SPORTS القادسية - الرائد استاد الأمير سعود بن جلوي الجمعة 23 نوفمبر 2018 ميلادياً، 15 ربيع الأول 1440 هجرياً، 17:30 بتوقيت السعودية، 16:30 بتوقيت مصر KSA SPORTS النصر - الشباب استاد الأمير فيصل بن فهد الجمعة 23 نوفمبر 2018 ميلادياً، 15 ربيع الأول 1440 هجرياً، 19:40 بتوقيت السعودية، 18:40 بتوقيت مصر KSA SPORTS 1 الاتفاق - التعاون استاد الأمير محمد بن فهد السبت 24 نوفمبر 2018 ميلادياً، 16 ربيع الأول 1440 هجرياً، 17:30 بتوقيت السعودية، 16:30 بتوقيت مصر KSA SPORTS الفيصلي - الهلال استاد مدينة الملك سلمان الرياضية السبت 24 نوفمبر 2018 ميلادياً، 16 ربيع الأول 1440 هجرياً، 17:50 بتوقيت السعودية، 16:50 بتوقيت مصر KSA SPORTS 1 الاتحاد - الأهلي مدينة الملك عبد الله الرياضية الأحد 25 نوفمبر 2018 ميلادياً، 17 ربيع الأول 1440 هجرياً، 19:40 بتوقيت السعودية، 18:40 بتوقيت مصر KSA SPORTS 1 أبرز الغائبين عن الجولة العاشرة في الدوري السعودي 2018-19 للإصابة

للإيقاف

معتز هوساوي - الأهلي حسن معاذ - الاتحاد عمر عبد الرحمن "عموري" - الهلال لا يوجد نواف العابد - الهلال لا يوجد سالم الدوسري - الهلال لا يوجد إيلر سيلفا - الشباب لا يوجد ياسر الشهراني - الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي 2018-2019 الترتيب

الفريق

لعب

فاز

تعادل

خسر

له

عليه

فارق

نقاط

1

الهلال

9

9

0

0

23

6

+17

27

2

النصر

9

7

1

1

18

7

+11

22

3

الأهلي

9

6

1

2

18

10

+8

19

4

الشباب

9

4

4

1

10

6

+4

16

5

الوحدة

9

4

3

2

12

9

+3

15

6

الاتفاق

9

4

2

3

17

16

+1

14

7

التعاون

8

3

3

2

17

9

+8

12

8

الفيصلي

9

3

2

4

14

13

+1

11

9

الفتح

9

2

4

3

12

13

−1

10

10

الفيحاء

9

3

1

5

11

17

−6

10

11

الحزم

9

2

3

4

9

15

−6

9

12

الرائد

8

2

2

4

9

15

−6

8

13

الباطن

9

2

2

5

9

19

−10

8

14

القادسية

9

2

1

6

9

14

−5

7

15

أُحد

9

1

3

5

7

14

−7

6

16

الاتحاد

9

0

2

7

9

21

−12

2

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