نفاذ تذاكر جمهور الأهلي أمام الوصل في بطولة زايد للأندية العربية

2018/11/20 | 00:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلال محمد فيسبوك تويتر أعلن نادي الوصل الإماراتي، نفاذ تذاكر مباراته مع الأهلي المصري، من بطولة كأس زايد للأندية العرب الأبطال.

ويحل الأهلي ضيفاً على الوصل، مساء الخميس القادم في إطار إياب مباريات دور الـ 16 من البطولة العربية.

ونشر الوصل تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر كتب فيها: " نفاذ جميع التذاكر المخصصة لجماهير الأهلي المصري والمقدرة بنسبة ٢٥٪ من سعة استاد زعبيل".



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وكانت مباراة الذهاب انتهت، بالتعادل بهدفين لكل فريق، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وتأهل الأهلي إلى دور الـ 16 من بوابة النجمة اللبناني بعد الفوز عليه بأربعة أهداف لهدف في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وعلى الجانب الآخر تأهل الفريق الإماراتي لدور الـ 16، بعد التعادل مع اتحاد جدة في مباراة الذهاب بهدف لكل فريق خارج القواعد، ثم التعادل سلبياً في الإمارات.





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