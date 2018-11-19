الخزري: ارتكبنا الكثير من الأخطاء أمام مصر.. ومواجهة المغرب قوية

2018/11/20 | 00:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبده الليثي فيسبوك تويتر تحدث وهبي الخزري، قائد المنتخب التونسي، عن المباراة التي تلقوا بها هزيمة أمام نظيره المصري، في تصفيات أمم إفريقيا.

وتلقى المنتخب التونسي هزيمة أمام نظيره المصري، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

ويواجه المنتخب التونسي نظيره المغربي، وديًا، غدًا الثلاثاء على ملعب رادس، حيث يسعى نسور قرطاج لاستغلال التوقف الدولي.



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وقال الخزري في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "فرطنا في الكثير من الفرص أمام منتخب مصر، والهزيمة كانت موجعة للغاية".

وأضاف: "يجب أن نقدم أداء جيد في مباراة المغرب، على الرغم من كون المواجهة ودية إلا أننا نخوض جميع المباريات بمستوى واحد، ورغبتنا تكون الفوز فقط".

وأكد الخزري أن الأخطاء الدفاعية تواجدت بقوة في مواجهة مصر، وأنهم حاليًا يقومون بإصلاح الكثير من الأخطاء ولن يكرروا هذه الأخطاء.

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واختتم قائد نسور قرطاج تصريحاته، قائلًا: "مباراة المغرب ديربي كبير، والمنتخب المغربي كبير ويجب أن نقدم مباراة تليق بالثنائي".

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— جول مصر (@goaleg) November 19, 2018

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