ابرز ما قاله مدير ناحية الشيخ سعد بشأن الجسم الغريب الذي سقط في الناحية

2018/11/20 | 00:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت فرق الدفاع المدني والدوريات والاهالي بالانسحابولم نعثر على اي شئ يستحق الذكر#هناك مساحات كبيرة تقدر بعشرات الكيلو مترات قد غمرتها مياه السيول ، لا يمكن البحث فيها#يُتوقع غدا مع طلوع الشمس ان تتم عمليات بحث جوي املا بالعثور على ماشوهد وهو يسقط من السماء

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