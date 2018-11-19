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اعتقال رجل دين في إيران بعدما كشف حجم السرقات لعائلة الرئيس روحاني
2018/11/20 | 00:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعتقلت السلطات الأمنية في العاصمة الإيرانية طهران، مساء أمس الإثنين، رجل الدين مهدي صدر الساداتي، الذي دشن منذ فترة حملة عبر شبكة الإنترنت لتوثيق ورصد الحياة المرفهة للمسؤولين وأفراد عوائلهم.

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