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في العراق.. الحكومة تراعي الميليشيات المسلحة رغم جرائمها المتعددة
2018/11/20 | 00:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ناشطون: الميليشيات تقتل وتسلب وتنهب وحقوقها محفوظة عند الحكومة، بينما السني إذا قاتل داعش واستُشهد بعدها فالحكومة لا تعتبره شهيدًا، بل متوفًى، ولا تحسب له أي حقوق ولا أي شيء!

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