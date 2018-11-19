2018/11/20 | 00:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناشطون: الميليشيات تقتل وتسلب وتنهب وحقوقها محفوظة عند الحكومة، بينما السني إذا قاتل داعش واستُشهد بعدها فالحكومة لا تعتبره شهيدًا، بل متوفًى، ولا تحسب له أي حقوق ولا أي شيء!

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في العراق.. الحكومة تراعي الميليشيات المسلحة رغم جرائمها المتعددة ) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في العراق.. الحكومة تراعي الميليشيات المسلحة رغم جرائمها المتعددة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).