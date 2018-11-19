دار الإفتاء المصرية توجه باستخدام إستراتيجية إلكترونية جديدة لمحاربة الأفكار الإرهابية والمتطرفة

2018/11/20 | 00:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لجأت دار الإفتاء المصرية إلى استخدام خاصية جديد لمواجهة الأفكار المتطرفة، من خلال استحداث وحدة "الموشن جرافيك"، هي خاصة بالفتاوى الصوتية القصيرة المصحوبة بالرسوم المتحركة، للرد على المتشددين بطريقة سهلة وجذابة، واستقطاب أكبر عدد من الجمهور للاطلاع عليها، تعتمد الدار في إستراتيجيتها الجديدة على مخاطبة جميع الفئات العمرية، وخاصة الصغار والشباب الذين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي، ويتم تقديم مادة إعلامية بقالب تكنولوجي معاصر.

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