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ماذا فعلت الحكومة تجاه تقرير صحيفة
2018/11/20 | 00:34
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مراقبون: أعلنت الحكومة في حزيران العام الماضي تشكيل لجنة تحقيق في تقرير لصحيفة "ديل شبيغل" حول عمليات اغتصاب وقتل وتعذيب بحق أهل الموصل

حتى الآن لم يُعلن عن أي نتائج..

هذا إن تم تشكيل لجنة من الأساس

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماذا فعلت الحكومة تجاه تقرير صحيفة "ديل شبيغل" بشأن عمليات اغتصاب وقتل وتعذيب أهل الموصل؟) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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