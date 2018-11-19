ماذا فعلت الحكومة تجاه تقرير صحيفة

2018/11/20 | 00:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مراقبون: أعلنت الحكومة في حزيران العام الماضي تشكيل لجنة تحقيق في تقرير لصحيفة "ديل شبيغل" حول عمليات اغتصاب وقتل وتعذيب بحق أهل الموصل

حتى الآن لم يُعلن عن أي نتائج..



هذا إن تم تشكيل لجنة من الأساس

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