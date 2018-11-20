2018/11/20 | 00:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة اليوم الثامن الالكترونية حيث كشف الصحيفة إن كل الذى بناه صدام حسين فى 24 عاما انهار فى في يوم واحد وهو ٩ – ٤ -٢٠٠٣ ، حيث تحركت القوات الأمريكية فى ذلك اليوم على القصور والمبانى الوزراية فى بغداد، ومنذ ذلك الحين لم يتحدث أى شخص من عائلة صدام حسين عن أى تفاصيل تخص …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حفيد صدام حسين يكسر صمته ويكشف اسرار عن عائلة صدام حسين صحيفة اليوم الثامن الالكترونية.

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