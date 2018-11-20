فيديو| صفحة سنجل ماذر على فيسبوك ضمن الأفضل عالميا

2018/11/20 | 12:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على غرار صفحة «أطفال مفقودة» اختارت إدارة فيس بوك الصفحة المصرية «أمهات مصر المعيلات» المعروفة بـ «single mother» كواحدة من أفضل الصفحات المؤثرة في مجتمعاتها على موقع فيسبوك.

وقع الاختيار على «سينجل ماذر» من بين أكثر من 6 آلاف صفحة تمت تصفيتها إلى 115 صفحة من 46 دولة, نظرا للجهود التي بذلها القائمون عليها من أجل تمكين المرأة المعيلة من خلال توفير بعض المشاريع البسيطة لتوفير حياة كريمة لهن، ولإعطائهن القدرة على مواجهة الظروف الصعبة.

قالت نيرمين أبو سالم مؤسسة صفحة سنجل ماذر إن المرأة تعانى فى ظل الظروف الاقتصادية من الاستمرار فى إعالة الأسرة وحدها .

وأكدت فى حوار خاص لبرنامج يوم جديد المذاع على فضائية الغد أن نسب السيدات المعيلات فى مصر وصلت إلى 40% مؤكدة أن الهدف من الصفحة هو الدعم النفسي للسيدات المعيلات.

وأوضحت نيرمين أبو سالم أبو سالم أنها استطاعت التغلب على كثير من التحديات .

وأشارت إلى أن فكرة الصفحة قامت على فكرة العمل التطوعى وأن هناك عدد ضخم من المحامين المتطوعين فى مساعدة السيدات المعيلات.

وفى السياق ذاته، أوضحت مؤسسة صفحة سنجل ماذر أن هناك مرشدين نفسيين يعملون فى الصفحة على مساعدة السيدات على تخطى الصعوبات التى يواجهونها فى الحياة.

مزيد من التفاصيل مع نيرمين أبو سالم مؤسسة صفحة “سينجل ماذر” مع الإعلاميين روان عليان وكارلوس ناشف في برنامج يوم جديد.

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