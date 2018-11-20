2018/11/20 | 12:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / رفع الحواجز الكونكريتية في منطقة البياع

20/11/2018 11:44:00 AM | عدد القراءات : 1

واع / بغداد/ ز .أ

أعلن مدير السيطرة والمخابرة في مديرية المرور العميد حيدر رشيد القصاب، الثلاثاء، عن رفع حواجز كونكريتية في منطقة البياع جنوب غربي بغداد، مشيراً إلى هذا الإجراء سيسهم بتخفيف وتقليل الزخم المروري.

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