النفط يتراجع مع ارتفاع الإنتاج الأمريكي رغم خفض متوقع للإمدادات

2018/11/20 | 12:28

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

فقدت أسواق النفط الزخم، الثلاثاء، مع تدهور الآفاق الاقتصادية وارتفاع الإنتاج الأمريكي مما طغى على تأثير التخفيضات المتوقعة في إمدادات منظمة أوبك.

وذكرت رويترز للانباء ان خام القياس العالمي مزيج برنت سجل 66.43 دولار للبرميل بانخفاض 36 سنتا أو ما يوازي 0.5 بالمئة عن سعر آخر إغلاق.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 56.97 دولار للبرميل، بانخفاض 23 سنتا أو 0.4 بالمئة عن آخر تسوية.

وانخفضت أسعار النفط نحو الربع من المستويات المرتفعة الأخيرة التي سجلتها في أوائل تشرين الأول نتيجة زيادة الإمدادات لاسيما من الولايات المتحدة.

وارتفع الإنتاج الامريكي بنحو 25 بالمئة هذا العام مسجلا مستوى قياسيا عند 11.7 مليون برميل يوميا.

ويأتي ذلك وسط توقعات واسعة النطاق بتباطؤ اقتصادي دفعت أسعار الأسهم الآسيوية للهبوط اليوم الثلاثاء فضلا عن خسائر حادة لوول ستريت الاثنين.

وفي ظل القلق من أن يؤدي فائض الإنتاج الذي بدأ يظهر إلى انهيار الأسعار كما حدث في عام 2014، تضغط أوبك من أجل خفض الإمدادات بين مليون و1.4 مليون برميل يوميا.

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