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شرطة ديالى: ‎%‎10 من المخدرات المهربة عبر المحافظة تستهلك داخليًا
2018/11/20 | 12:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلن المتحدث الإعلامي باسم شرطة ديالى، العقيد غالب العطية، الثلاثاء، عن اعتقال أكثر من 39 متاجرا ومتعاطيا للمخدرات في مناطق المحافظة، فيما أشار الى، أن" ‎%‎10 من المخدرات المارة عبر المحافظة تستهلك داخليا.

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