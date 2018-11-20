شرطة ديالى: ‎%‎10 من المخدرات المهربة عبر المحافظة تستهلك داخليًا

2018/11/20 | 12:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث الإعلامي باسم شرطة ديالى، العقيد غالب العطية، الثلاثاء، عن اعتقال أكثر من 39 متاجرا ومتعاطيا للمخدرات في مناطق المحافظة، فيما أشار الى، أن" ‎%‎10 من المخدرات المارة عبر المحافظة تستهلك داخليا.

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