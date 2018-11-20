بعد صراع العامري والصدر.. المحور الوطني يناقش الخروج من تحالف البناء في اجتماع حاسم

2018/11/20 | 12:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر مطلع داخل ائتلاف المحور الوطني، اليوم الثلاثاء، عن وجود اجتماع وصفه بالحاسم لمناقشة الخروج من تحالف "البناء" أو البقاء فيه.

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