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بعد صراع العامري والصدر.. المحور الوطني يناقش الخروج من تحالف البناء في اجتماع حاسم
2018/11/20 | 12:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كشف مصدر مطلع داخل ائتلاف المحور الوطني، اليوم الثلاثاء، عن وجود اجتماع وصفه بالحاسم لمناقشة الخروج من تحالف "البناء" أو البقاء فيه.

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