English | وظائف


عاجل.. رئيس الجمهورية يستقبل عبد المهدي في قصر السلام
2018/11/20 | 12:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- عاجل..

رئيس الجمهورية يستقبل عبد المهدي في قصر السلام

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل.. رئيس الجمهورية يستقبل عبد المهدي في قصر السلام) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل.. رئيس الجمهورية يستقبل عبد المهدي في قصر السلام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).


كامل التفاصيل في: بغداد بوست ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ ديالى : إدارة الدوائر الحكومية بالوكالة تعيق تقديم الخدمات
⋙ شاب من اقليم كوردستان يحرز المركز الاول في بطولة عالمية لرفع الاثقال
⋙ تقارير : تركي العمار مطلوب في نانت الفرنسي
⋙ سيدورف: نيمار تسرع بالرحيل عن برشلونة
⋙ The French Connection: ليو موثيبا - قناص ستراسبورج المرح
بالفيديو والصور
⋙ شاهد بالفيديو | الدول الاوروبية تواصل مساعيها لبحث تنفيذ آلية تمكن طهران من تجنب عقوبات امريكا - تقریر- هاني الخاطر
⋙ شاهد بالفيديو | فتة الكباب مع شيف دجلة طارق منذر 20-11-2018 قناة دجلة الفضائية
⋙ (بالصور) أربيل تحيي ذكرى المولد النبوي باحتفالات شعبية واسعة
الأكثر شيوعا