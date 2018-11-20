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القبض على متطرف هاجم الشرطة بسلاح ابيض في بروكسل
2018/11/20 | 12:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الأخبار الدولية

الثلاثاء 20 نوفمبر 2018 | 12:23 مساءً

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القبض على متطرف هاجم الشرطة بسلاح ابيض في بروكسل

متابعة/..

تمكنت الشرطة البلجيكية، الثلاثاء، من القاء القبض على متطرف هاجم عناصرها بسلاح ابيض في العاصمة بروكسل.

وذكرت وسائل اعلام غربية، ان شرطياً تعرض للطعن وسط بروكسل، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، في هجوم شنه إسلامي متشدد على ما يبدو، لكن الشرطة قالت إن الدافع غير واضح.

واشارت الى ان الشرطة البلجيكية أطلقت النار، وأصابت رجلا، بعدما هاجم أحد الضباط بسكين في أحد الأحياء شمالي العاصمة بروكسل.

وقالت إيلسي فان دي كيري، الناطقة باسم شرطة بروكسل: "الرجل كان يهاجم أحد زملائنا بسكين، لكن ضابطا ثانيا أطلق النار على المهاجم".

وأوضحت الشرطة البلجيكية أن منفذ عملية الطعن تم إلقاء القبض عليه وأصيب إصابات بالغة.

وكانت الشرطة البلجيكية قد أعلنت، يوم 17 أيلول الماضي، وقوع عملية طعن في العاصمة بروكسل.

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