2018/11/20 | 12:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/… أوصت الشرطة الصهيونية, الثلاثاء, أمام النائب العام بتقديم وزير الداخلية الصهيوني أريه درعي للمحاكمة, بعد إقالته من منصبه.وقالت النيابة في بيان, “إنها توصي بمحاكمة درعي بشبهات الخداع وخيانة الأمانة، وكذلك بشبهة ارتكاب مخالفات ضريبية تقدر بملايين الشواقل، وشبهة تبييض الأموال والتشويش على مجريات التحقيق بالكذب بعد أداء القسم”.وكانت الشرطة الصهيونية قد حققت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بسبب خيانة الأمانة والكذب..



الشرطة الصهيونية تقيل وزير الداخلية وتوصي بمحاكمته alansaar.

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