English | وظائف


عبد المهدي والحكيم يبحثان التطورات السياسية وتشكيل الحكومة
2018/11/20 | 12:36
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- عبد المهدي والحكيم يبحثان التطورات السياسية وتشكيل الحكومة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الغد برس الإلكتروني بتاريخ: 2018/11/20 | 12:36.

النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الغد برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي والحكيم يبحثان التطورات السياسية وتشكيل الحكومة ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد المهدي والحكيم يبحثان التطورات السياسية وتشكيل الحكومة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).


كامل التفاصيل في: الغد برس ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ ديالى : إدارة الدوائر الحكومية بالوكالة تعيق تقديم الخدمات
⋙ شاب من اقليم كوردستان يحرز المركز الاول في بطولة عالمية لرفع الاثقال
⋙ تقارير : تركي العمار مطلوب في نانت الفرنسي
⋙ سيدورف: نيمار تسرع بالرحيل عن برشلونة
⋙ The French Connection: ليو موثيبا - قناص ستراسبورج المرح
بالفيديو والصور
⋙ شاهد بالفيديو | الدول الاوروبية تواصل مساعيها لبحث تنفيذ آلية تمكن طهران من تجنب عقوبات امريكا - تقریر- هاني الخاطر
⋙ شاهد بالفيديو | فتة الكباب مع شيف دجلة طارق منذر 20-11-2018 قناة دجلة الفضائية
⋙ (بالصور) أربيل تحيي ذكرى المولد النبوي باحتفالات شعبية واسعة
الأكثر شيوعا