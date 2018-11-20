ماذا سيحدث خلال اليومين في اقليم كوردستان؟

2018/11/20 | 12:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ توقعت هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان يوم الثلاثاء تساقط الثلوج في بعض مناطق الاقليم.

وتوقعت الهيئة ان تكون الاجواء اليوم صافية في اغلب المناطق، وغائم جزي في مناطق اخرى.

وتوقعت ليوم غد الاربعاء ان يكون الطقس غائم جزئي الى غائم، وان تتساقط الامطار والثلوج في بعض المناطق.

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