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بالصورة.. المركزي يبيع الأوراق النقدية الملغاة التي تحمل اصدار 1973
2018/11/20 | 12:36
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ بغداداعلن البنك المركزي العراقي، الثلاثاء، عن بيعه للأوراق النقدية الملغاة للاعوام السابقة الى الهواة والجمعيات ذات العلاقة.

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