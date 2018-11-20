نفط ذي قار تعلن حفر بئر جديد في حقل صبه النفطي

2018/11/20 | 12:36

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شبكة اخبار الناصرية:

اعلنت شركة نفط ذي قار اليوم عن اكمال حفر بئر جديد في حقل صبة النفطي جنوب مدينة الناصرية ، في اطار مساعيها لرفع الطاقة الانتاجية للحقل .





شبكة اخبار الناصرية:اعلنت شركة نفط ذي قار اليوم عن اكمال حفر بئر جديد في حقل صبة النفطي جنوب مدينة الناصرية ، في اطار مساعيها لرفع الطاقة الانتاجية للحقل .وقال معاون شؤون الإنتاج في الشركة كريم ياسر لشبكة اخبار الناصرية ، ان شركة الحفر العراقية المملوكة للدولة انجزت حفر البئر رقم 23 النفطي في حقل صبة النفطي جنوب الناصرية.وبين ان حفر البئر الجديد ياتي في اطار سعي الشركة لرفع سقف الانتاج لاكثر من مائة الف برميل يوميا .

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