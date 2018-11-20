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مختل عقليا يقتل شقيقه بخمس طعنات سكين وسط الناصرية
2018/11/20 | 12:36
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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لمحة مختصرة: 

شبكة اخبار الناصرية:

ذكر مصدر محلي بمحافظة ذي قار، اليوم، بأن مختل عقليا اقدم على قتل أخيه وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

شبكة اخبار الناصرية:ذكر مصدر محلي بمحافظة ذي قار، اليوم، بأن مختل عقليا اقدم على قتل أخيه وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.وقال المصدر لشبكة اخبار الناصرية، ان "مختلا عقليا اقدم على قتل أخيه الذي يبلغ من العمر 31 عاما بخمس طعنات سكين ليرديه قتيلا بمنزلهم في حي الشهداء وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار".وبين المصدر ، أن " الأجهزة الأمنية وصلت لمكان الحادث وقامت بنقل جثة المجنى عليه إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها، فيما فتحت تحقيقا موسع بالحادث لمعرفة الاسباب والدوافع ". انتهى.

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