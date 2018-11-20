الذهب يستقر وسط تداولات هزيلة وضعف الدولار يدعم المعدن

2018/11/20 | 12:36

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

استقرت أسعار الذهب يوم الثلاثاء بعد تحركها في نطاق ضيق وسط تداولات هزيلة تشبه تداولات العطلات، لتظل فوق مستوى 1220 دولارا للأوقية (الأونصة) مع تعرض الدولار لضغوط بسبب بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة وضبابية آفاق أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 0735 بتوقيت جرينتش، لم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية ليستقر عند 1224.45 دولار للأوقية.

كما استقر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة عند 1224.8 دولار للأوقية.

وقال بيتر فونج مدير التداولات لدى وينج فونج للمعادن النفيسة في هونج كونج ”السوق هادئة جدا اليوم وتبدو في أجواء أشبه بأجواء العطلات قبل عيد الشكر بالولايات المتحدة“.

وأضاف ”تعرض الدولار لبعض الضغوط مما أعطى دعما للذهب“.

ويقبع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، قرب أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع الذي سجله في الجلسة السابقة.

وتعرضت العملة الأمريكية لضغوط في الوقت الذي أبدى فيه مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الحذر تجاه آفاق النمو العالمي وبيانات محلية ضعيفة، مما يشير إلى احتمال رفع أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ.

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية إلى تعزيز الدولار ورفع عوائد السندات، مما يقوض جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

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