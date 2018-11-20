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رابيو يخبر برشلونة بقراره النهائي
2018/11/20 | 12:36
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ بغدادأخبر لاعب وسط نادي باريس سان جيرمان، أدريان رابيو، قراره النهائي حول مستقبله بعد نهاية عقده مع فريقه الفرنسي لممثلي نادي برشلونة الذين يتفاوضون معه.حتى الآن لا يوجد اتفاق بين الأطراف المتفاوضة، ولا يمكن أن يوقع اللاعب على أي عقود رسمية في الوقت الحالي، لكن من حقه البدء في المفاوضات في شهر يناير وفقاً للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

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