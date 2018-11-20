2018/11/20 | 12:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مبادرة سعودية إماراتية لتقديم مساعدات إلى 12 مليون يمني

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